Алиса, Шляпник и Гарри Поттер развлекают викуловских школьников на каникулах

| Фото: Викуловский Дом культуры | Фото: Викуловский Дом культуры

Каникулы для школьников в Викуловском Доме культуры открыли Алиса и Шляпник. Для детей проведено "Безумное чаепитие Алисы и Шляпника".

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила заведующая досугового отдела Викуловского Дома культуры Анастасия Шипачева.

"По сценарию школьники искали волшебные ключи от сундука, который нашла Алиса. Когда все ключи были найдены, открыли с помощью одного из них сундук со сладостями. Потом дети вместе с главными героями праздниками исполнили танец Шляпника", - рассказывает она.

Волшебные уроки в Хогвартсе в Доме культуры Викулово прошли 29 октября. Гарри Поттер встречал гостей, представил им шоу мыльных пузырей. Перед этим он рассказал школьникам о том, как создается шоу, готовится мыльный раствор и что нужно сделать, чтобы пузыри жили как можно дольше. Также школьники с ним поставили разные опыты: фараоновою змею, лава-лампу. Участникам сказочного праздника представилась возможность полетать на метлах, то есть почувствовать себя настоящими учениками Хогвартса.

"30 октября у нас прошел "Радужный слайм". Предыстория такова - Гринч похитил рецепт приготовления слайма и все ингредиенты. Об этом он рассказал школьникам по скайпу. Ребятам выполнили комплекс заданий, чтобы найти все ингредиенты для слайма, в итоге мы сделали один большой лизун. К нам пришло рекордное количество детей - около ста", - говорит Анастасия Шипачева.

31 октября викуловских школьников в ДК ожидает театрализованная программа "Искатели чудес". Главной героине Чуди придет сообщение от дедушки, который просит ее испечь пирог. Мышонок ей поможет в этом. Главные персонажи постановки будут искать невидимую муку, карамельное яичко - ингредиенты, которых в магазине не купить. Они отправятся в волшебную страну, чтобы все это найти. Дети будут задействованы в приготовлении праздничного осеннего пирога.

"1 ноября – конкурсная программа "Радужные фьёки". Возьмем в работу поролоновые кубики, будем выполнять с ними разные задания. Участниками конкурсов, игровых программ в Доме культуры становятся школьники Викулово и сел района. До 50 и более детей за один раз приходят отдохнуть и развлечься в наш Дом культуры. В этом году наши программы особо востребованы учащимися школ", - подытожила заведующая досугового отдела Викуловского Дома культуры Анастасия Шипачева.

Анжела Лебедева