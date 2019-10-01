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Легендарный ТУ-134 установили в аэропорту Рощино

Общество, 18:21 30 октября 2019

аэропорт Рощино во Вконтакте | Фото: аэропорт Рощино во Вконтакте

Легендарный ТУ-134 установили на постамент в зоне парковки "Капля" аэропорта Рощино 30 октября, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Отслуживший советский Туполев авиакомпании "Аэрофлот", в свое время выполнял рейсы для авиалиний малой и средней протяженности, позже, по истечению срока эксплуатации был списан и передан аэропорту Рощино, для отработки учений службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов.

По согласованию с правительством Тюменской области весной 2018 года было принято решение запустить в работу проект по установлению самолета на постамент в качестве исторического памятника тюменским авиаторам.

В 2019 году службой наземного обслуживания воздушных судов и компанией "ТС-Техник" борт в течении трех месяцев был разобран на части, покрашен, подготовлен и перенесен к новому месту службы.

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# аэропорт Рощино , постамент , Ту 134

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