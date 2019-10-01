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Участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут ездить в поездах бесплатно с нового года

Общество, 13:52 31 октября 2019

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить в поездах дальнего следования с 1 января 2020 года, сообщает пресс-служба РЖД.

Ветераны уже сейчас могут оформить безденежный билет в вагоны купе, СВ, Люкс, а также с местами для сидения всех категорий поездов курсирующих во внутрироссийском сообщении с 1 января 2020 года. При этом, количество поездок не ограничено. С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий.

Безденежный билет оформляется в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу - удостоверение участника ВОВ, удостоверение инвалида ВОВ, либо удостоверение о награждении медалью "За оборону Ленинграда". Иностранным гражданам бесплатный проезд оформляется при предъявлении удостоверения, выданного органами бывшего СССР, по форме, действующей на 1 января 1992 года.

Сборы за оформление проездных документов, а также плата за сервисные услуги взиматься не будут.

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# ветераны Великой Отечественной войны , поезда , РЖД

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13:52 31.10.2019Участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут ездить в поездах бесплатно с нового года