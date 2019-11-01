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Встречу ФК "Тюмень" и "Лады" рассудит арбитр из Самары

Спорт, 08:56 01 ноября 2019

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Главным арбитром заключительного в этом году матча ОЛИМП-первенства России среди команд клубов ПФЛ с участием "Тюмени" будет Артем Катайкин из Самары, сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с земляком Андреем Кривозубовым и Владимиром Целоусовым из Перми 28-летний волжанин отсудит игру тюменцев против димитровградской "Лады", назначенную на 3 ноября.

Катайкин уже работал в этом сезоне на выездном матче сибиряков. В начале октября самарский арбитр зафиксировал победу "Тюмени" над командой "Зенит-Ижевск" - 1:0. В той встрече он показал четыре желтые карточки. У гостей их получили вратарь Вячеслав Граб и полузащитник Артур Газданов.

Хорошие воспоминания о судействе Катайкина и в стане "Лады". Этот арбитр работал на одном матче этой команды. Он также был выездным и оказался победным. В середине октября "Лада" взяла верх в Перми над "Звездой" -3:1.

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# ФК Тюмень , футбол

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