Прокуратуры Тюменской области встретятся с предпринимателями

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Всероссийский день приема предпринимателей в органах прокуратуры пройдет 5 ноября с 9 до 18 часов, сообщает региональная прокуратура.

В прокуратуре Тюменской области (ул. 50 лет Октября, 31) прием проведут:

- начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Новопашин Альберт Рафаилович, телефон 8 (3452) 27-04-48;

- и.о. начальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства в сфере экономики, защиты прав субъектов предпринимательской деятельности и охраны окружающей среды Конев Андрей Сергеевич, телефон 8 (3452) 27-04-44;

- прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики, защиты прав субъектов предпринимательской деятельности и охраны окружающей среды Важенина Ольга Юрьевна, телефон 8(3452) 27-04-50;

- прокурор второго отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Кремцева Наталья Владимировна, телефон 8(3452) 27-04-24;

- начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Берсенев Александр Владимирович, телефон 8(3452) 27-04-39;

- старший помощник прокурора области по рассмотрению и приему граждан Сагитова Евгения Михайловна, телефон 8(3452) 34-53-54.

В этот день прием предпринимателей также будет проходить и в территориальных прокуратурах области, их адреса указаны на сайте прокуратуры региона.

Прокуроры ориентированы на максимально оперативное реагирование на нарушения прав представителей бизнес-сообщества органами контроля (надзора), правоохранительными органами, заказчиками, несвоевременно оплачивающими выполненные работы по государственным и муниципальным контрактам.

По результатам рассмотрения обращений субъектов предпринимательства будут приняты незамедлительные меры по пресечению незаконных действий соответствующих органов с помощью всего арсенала мер прокурорского реагирования.