Уборочная техника вышла на улицы Тюмени в первый снежный день

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

361 единица спецтехники и 569 рабочих заняты в уборке дорог Тюмени от снега, сообщает администрация города.

Спецтехника проводит работы по сплошному прометанию улично-дорожной сети, тротуаров, пешеходных зон, парковочного пространства с последующей противогололедной обработкой. Под особый контроль взяты остановочные комплексы, подходы к социальным учреждениям.

После уменьшения интенсивности снегопада подрядные и управляющие организации приступят к выполнению работ по вывозу сформированных снежных валов на полигоны. Они предупреждены о недопустимости складирования снега на тротуарах, парковках, в остановочных карманах и на пешеходных переходах.

До 8 часов следующего после окончания снегопада дня управляющие компании должны почистить от снега: входные группы (крыльца); тротуары; контейнерные площадки и доступ к ним; крыши; обработать противогололедными материалами (рекомендована песчаногравийная смесь); внутриквартальные проезды.

За соблюдением правил уборки снега во дворах следят квартальные. Они рассматривают обращения жителей по данному вопросу, осуществляют осмотр территории, производят фотосъемку и привлекают нарушителей к административной ответственности.

Убранный снег и сколотый лед допускается размещать в месте временного складирования снега на сроки в зависимости от количества выпавших осадков: при снегопаде до 5 мм/12 час. – не более семи суток; при сильном снеге, сильном снегопаде от 6 до 19 мм/12 час. – не более 10 суток; при сильном снеге, сильном снегопаде более 20 мм/12 час. – не более 14 суток со дня размещения на местах временного складирования снега.

| Фото: "Тюмень - наш дом" во Вконтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во Вконтакте

При возникших проблемах с вывозом снега жители также могут сообщить квартальному или на портал "Тюмень – наш дом" в рубрику "Текущее содержание дворовой территории".