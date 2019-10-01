Иван Квитка поможет ветеранам в издании книги об истории землячества

| фото пресс-службы Уральского МКС «Единой России» | фото пресс-службы Уральского МКС «Единой России»

Прием граждан провел депутат Госдумы Иван Квитка в ходе работы с избирателями в Тюменской области. Тематика обращений различна: жилищные и земельные вопросы, поддержка патриотических проектов и социальные выплаты, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального координационного совета партии "Единая Россия".

Так, инициативная группа ветеранов, представителей общественной организации "Союз землячеств Тюменской области", обратилась к парламентарию с просьбой о поддержке издательства книги об истории Голышмановского землячества.

"Такие тематические издания призваны сохранить память о событиях времен Великой Отечественной войны, о героическом прошлом жителей Тюменской области, которые внесли свой вклад в общую для всего народа и страны Победу", – сказал Квитка, подчеркнув, что окажет содействие в издании книги.

Пенсионер МВД пришел к депутату за консультацией по вопросу социальной поддержки многодетных семей сотрудников полиции. По закону такие семьи имеют первоочередное право на получение единовременной выплаты на приобретение и строительство жилья.

При этом заявитель стоит в очереди около шести лет. За это время один из детей достиг совершеннолетнего возраста, соответственно, изменилась очередность. Сейчас мужчина безуспешно пытается добиться единовременной выплаты на покупку жилья и не может узнать актуальный номер своей очереди. Квитка оказал заявителю консультативную помощь и направил запросы в профильные структуры.

Одна заявительница пришла на прием поблагодарить парламентария за содействие в решении ее вопроса. Ранее женщина жаловалась на непростые взаимоотношения с близкими родственниками, побои с их стороны. После депутатского запроса в УМВД региона к урегулированию конфликтной ситуации подключился участковый оперуполномоченный. В ходе проведенного расследования удалось примирить стороны конфликта.

К депутату обратился председатель садового общества с вопросом подведения электричества к земельным участкам. Квитка, изучив документы, пояснил гражданину алгоритм его дальнейших действий и проконсультировал по вопросам земельного законодательства.

"Сегодня большинство заявителей пришли с проектами и инициативами, которые готовы реализовать в интересах общего дела. Это заслуживает уважения и поддержки", – добавил депутат.