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Для бизнесменов региона пройдет семинар "Возможности онлайн-экспорта"

Экономика, 17:21 31 октября 2019

tecrus.gtsites.ru/

Бесплатный семинар "Возможности онлайн-экспорта" пройдет в Тюменском технопарке 1 ноября. Последний день приема заявок на участие - 31 октября, сообщает центр поддержки экспорта Тюменской области.

Участники семинара получат практическую информацию о выборе наиболее рентабельной модели интернет-продаж, обсудят преимущества площадок (маркетплейс или собственный интернет-магазин), рассмотрят реализованные бизнес-стратегии рекламного продвижения экспортируемой продукции.

Мероприятие для тюменских предпринимателей организует Центр поддержки экспорта на основе образовательной программы "Школа экспорта" Российского экспортного центра.

По завершению курса слушатели получат удостоверения Образовательного проекта РЭЦ.

Семинар пройдет с 10 до 18 часов по адресу: ул. Республики, 142 (аудитория 243).

Подробности можно уточнить по телефону: +7(3452) 534-000 (доб.1003).

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# бизнес , семинар , экспорт

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