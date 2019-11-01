"Линия долголетия" продлевает жизнь тюменцам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Специализированную помощь врачей от гериатра до психолога получают пожилые посетители городской поликлиники №5, следуя по указателям "Линия долголетия".

Об особенностях работы с людьми третьего возраста в городской поликлинике №5 во время пресс-тура рассказала заведующая отделением медико-социальной помощи Елена Бровкина. По ее словам, такие структурные подразделения открыли во всех поликлиниках города в 2011 году. Сегодня работа специалистов развивается в рамках проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Первостепенная задача врачей и медперсонала - увеличить продолжительность жизни пациентов и повысить ее качество.

"Раз это пациенты старшей возрастной группы, у них есть ограничения в передвижении, нарушения зрения, то мы уделяем большое внимание доступной среде", - акцентировала внимание Елена Бровкина.

Стоянка поликлиники оборудована местами для льготных категорий, таких в медучреждении наблюдается 1 тыс. 245 пациентов. Входную группу снабдили пандусами, перилами: к поликлинике прикреплены 699 маломобильных и нетранспортабельных пациентов. На лестнице - желтая маркировка. Всего к пятой поликлинике относятся 4 тыс. 496 пациентов с установленной группой инвалидности. Для них на входе установили кнопку для вызова дежурного администратора, он находится на первом этаже и всегда готов отозваться на просьбу о помощи.

"Имеются кресла-коляски: если пациент доставлен и нуждается в передвижении на коляске, то мы его сопровождаем. В этом также помогает дежурный администратор", - пояснила руководитель отделения.

На полу первого этажа пациенты увидят наклейки-указатели с надписью "Линия долголетия", которые помогают добраться до отделения медико-социальной помощи (ОМСП). Оно находится на четвертом этаже - подняться можно в просторном лифте.

В коридоре для посетителей имеется информационная табличка. Более подробную информацию можно получить в регистратуре отделения. К ноябрю 2019 года сотрудники ОМСП наблюдают амбулаторно и на дому 7 тыс. 560 человек. Из них 51 ветеран Великой Отечественной войны, 80 чернобыльцев, 123 одиноко проживающих пенсионеров.

Для льготной категории граждан работает кабинет доврачебного приема, с 8 до 20 часов в будни, а в субботу с 9 до 16 часов. Прием ведут шесть фельдшеров в две смены. Здесь пациенты со стабильным течением заболевания могут без посещения врача и предварительной записи получить прописанные лекарства. Фармаколог при необходимости консультирует посетителей по свойствам и дозировке медикаментов.

866 пациентов старше 60 лет, не относящиеся к льготной категории, наблюдаются с симптомами старческой астении. Еще 130 человек стоят на учете с факторами риска одного из главных гериатрических синдромов. Чтобы выявить таких людей, врач-гериатр Евгений Галлиардт проводит специальный тест - комплексная гериатрическая оценка.

"Раньше считали, что заболевания у молодых и пожилых людей развиваются одинаково. Оказалось, что нет. Если детей наблюдают педиатры, взрослых - терапевты, то пожилых людей с 60 лет - гериатры. Цель - замедлить процессы старения. В мою работу входит выявлять пациентов, у которых проявляются признаки старческой астении. К примеру, одним из признаков является немотивируемое частое падение", - пояснил Евгений Галлиардт.

Гериатр приступил к работе в поликлинике в ноябре 2018 года, он был в первом потоке студентов, получивших дополнительную специализацию. Тюменская область - лидер в области гериатрии. За счет бюджета в 2018 году регион обучил по специальности "Гериатрия" 40 врачей, в 2019 году к выпуску готовят 17 специалистов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Самал Сокуманова привела в поликлинику маму и папу - Кульнази и Кенжебулата Сокумановых. Глава семейства с юмором относится к тому, что в свои 79 лет уже не слышит - сразу же отправляет собеседника к дочке. "Папе отделение нравится, он доволен. Анализы сдаем по талонам в отдельном процедурном кабинете - это удобно", - отметила Самал Сокуманова.

В ОМСП работает кабинет по паллиативной медицинской помощи, где врач дает рекомендации не только больным, но и сопровождающим. Кроме того, для обслуживания пациентов на дому работает мобильная бригада.

Помочь пациенту всегда готов штатный психолог Вера Иванченко. Тренинги, упражнения, беседы проводятся в группах и индивидуально.

"Все врачи и в регистратуре знают, что если я здесь нахожусь, ко мне постучись - я всегда приму. Психолог не может сказать: "Придите завтра"", - убеждена Вера Иванченко.

Депрессии при потере близкого человека, конфликтные ситуации с родными или утрата социальных контактов могут привести к трагедии, считает эксперт. Помочь в этом может не только беседа, но, например, арт-терапия - ею пациенты занимаются на Школе стресса. Также проходят уроки по улучшению памяти, физического и психического состояния пациентов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В пятой поликлинике не только лечат, но и учат бережно относиться к своему здоровью - на Школе активного долголетия. Пенсионеров приучают адекватно относиться к своему возрасту, привлекают к активному досугу, регулярным занятиям физической культурой. Занятия проводят специалисты социальных служб и культурно-досуговых учреждений Тюмени - помогают в этом ведомственные департаменты администрации города.

Еще один образовательный проект - Школа по уходу за тяжелобольными гражданами - дает знания и обучает навыкам, чтобы родные люди могли самостоятельно поддержать и восстанавливать здоровье тяжелобольных пациентов. Мастер-классы проводятся как в поликлинике, так и на дому.

"Мы всегда поздравляем пациентов с праздниками: с Днем пожилого человека, с 9 мая, с Новым годом. В концертном зале поликлиники проводим концерты. Однажды танцевали и пели песни здесь, на четвертом этаже отделения", - вспоминает заместитель главного врача по медицинской части городской поликлиники №5 Евгения Костюшина.

Ирина Ромашкина