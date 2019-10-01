Тюменские ветеринары не допустили распространения опасного инфекционного заболевания крупного рогатого скота

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В Тюменской области не допустили распространения опасного инфекционного заболевания крупного рогатого скота – нодулярного или узелкового дерматита. Об этом сообщает управление ветеринарии Тюменской области, общественный совет которого рассмотрел проект доклада об эпизоотической ситуации на территории Тюменской области за 10 месяцев 2019 года.

Сообщается, что с начала года в Тюменской области выявлено 10 случаев заразного узелкового дерматита. Из них пять в Казанском, один - в Абатском и четыре - в Сладковском районах.

"По девяти случаям ограничительные мероприятия завершены, - отмечено в сообщении. - С целью недопущения распространения и ликвидации данного заболевания проведены пять чрезвычайных противоэпизоотических комиссий Тюменской области. Также комиссии были проведены на районном уровне".

Для ликвидации и недопущения распространения заразного узелкового дерматита были выставлены необходимые дезинфекционные барьеры и посты, проведена подчищающая иммунизация животных против данного заболевания в сельхозпредприятиях и личных подсобных хозяйствах граждан области.

С начала года против заразного узелкового дерматита вакцинировано 267 тыс. 814 голов. Также проведены мониторинговые исследования в количестве 2 тыс. 289 проб. В результате проведения комплекса ветеринарно-профилактических мероприятий эпизоотическая ситуация на территории региона контролируемая.

Нодулярный дерматит относится к одним из наиболее тяжелых кожных заболеваний, которые встречаются у крупного рогатого скота. Впервые с этим заболеванием скота человек столкнулся в 1929 году в Южной Африке (Северная Родезия) и на острове Мадагаскар. Спустя почти сто лет, в 2015 году это заболевание достигло территории Российской Федерации. Крупные очаги распространения инфекции были зафиксированы на территории Чечни, Северной Осетии и Дагестана, а в 2017 году и на территории Татарстана.