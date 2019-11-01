Изменится график работы отделений Почты России в День народного единства

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

График работы отделений Почты России изменится в связи с празднованием Дня народного единства 3 и 4 ноября, сообщает учреждение.

Для отделений почтовой связи Тюменской области понедельник, 4 ноября, объявлен выходным днем.

Накануне государственного праздника, 3 ноября, почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

4 ноября 2019 года, в День народного единства, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков проводиться не будет.

Доставка пенсий и пособий за выходные и праздничный день будет происходить по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Во вторник, 5 ноября, отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме. Для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Установить приложение можно перейдя по ссылке с мобильного устройства.