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Тюменцы предпочитают делать заготовки на зиму из помидоров и огурцов

Общество, 18:38 01 ноября 2019

phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

Помидоры и огурцы стали самыми популярными среди тюменцев продуктами для заготовки на зиму. В Топ-5 также вошли кабачки, яблоки и перец, сообщает пресс-служба Яндекса.

Пресс-служба Яндекса | Фото: Пресс-служба Яндекса

Такие выводы сделаны по итогам анализа запросов пользователей сети за период с августа по середину октября. Всего специалисты проанализировали 35 млн кулинарных запросов со словами "на зиму".

Авторы исследования отмечают, что в Тюмени примерно в два раза чаще, чем в целом по России, интересуются рецептами заготовок из яблок, крыжовника и опят. Самая яркая местная особенность — высокое число запросов про консервирование моховиков. В топ популярных продуктов они не попали, но тюменцы спрашивают, как заготовить эти грибы на зиму, в четыре с половиной раза чаще, чем в среднем по России.

Есть и характерные для других регионов продукты. Например, соленый или маринованный папоротник — популярное блюдо во Владивостоке и Хабаровске. В Ижевске в пять раз чаще среднего спрашивают про варенье из терна, в Махачкале — из ежемалины, а в Сочи — из инжира.

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# овощи , овощные консервы

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