По-спортивному отметят тоболяки День народного единства

| Фото: Фитнес-клуб "Кубики" Тобольск во Вконтакте | Фото: Фитнес-клуб "Кубики" Тобольск во Вконтакте

Ярким моментом празднования Дня народного единства в Тобольске станет первая "Эстафета дружбы" - 24-часовой марафон, который стартует 3 ноября в 13 часов в спортклубе "Кубики" в ТРЦ "Жемчужина Сибири".

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила председатель комитета по культуре и туризму администрации Тобольска Елена Распопова.

"Эстафета дружбы" пройдет впервые. В течение суток, независимо от статуса, национальности, под лозунгом "Россия объединяет" тоболяки и гости города смогут принять участие в эстафете, передавая друг другу символичный венок дружбы", - говорит она.

Основные мероприятия ко Дню народного единства пройдут в Тобольске с 1 по 4 ноября. Все учреждения культуры, спорта, молодежной политики подключились к его проведению. 1 ноября Детская школа искусств города проведет несколько мастер-классов по рисованию, изготовлению праздничных открыток для пенсионеров.

"4 ноября в торговом центре "Жемчужина Сибири" в 13 часов начнется концерт. Старт концертной программе даст финиш "Эстафеты дружбы". В программе – выступление артистов разных национальностей, на площадках развернутся национальные подворья с угощениями", - сказала Елена Распопова.

Во всех Домах культуры Тобольска со 2 по 4 ноября пройдут концерты. 3 ноября в ДК "Синтез" пройдет "Фестиваль дружбы". Его участниками станут молодые коллективы, в возрасте от 17 до 35 лет – представили различных культурных автономий города.

"Тобольск многонациональный - сразу несколько автономий мирно уживаются на территории города: русская, татарская, армянская, азербайджанская, украинская, белорусская и другие, - отмечает Елена Роспопова. - От 1,5 тысяч человек на одной площадке встречаются в День народного единства. Учитывая, что таких площадок несколько, празднуют День народного единства десятки тысяч тоболяков".

Анжела Лебедева