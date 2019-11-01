В День народного единства в Тюмени объявят победителей I регионального фестиваля любительских коллективов

| Фото: организаторов фестиваля | Фото: организаторов фестиваля

Гала-концерт и церемония награждения победителей I регионального фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов пройдет во Дворце культуры "Нефтяник" в Тюмени в День народного единства 4 ноября, начало в 15 часов, сообщает региональный департамент культуры.

Лауреаты и обладатель Гран-при фестиваля представят тюменский регион на Всероссийском фестивале любительских коллективов в 2020 году, где участники смогут побороться за гранты в размере 2 млн рублей.

В настоящее время в работе по определению победителей фестиваля принимают участие эксперты из Московского государственного российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова: Марина Куц – доцент, заведующая театральным искусством и детским художественным творчеством, Динара Абдуллина – специалист отделения театрального искусства и детского художественного творчества, Денис Сизых – специалист отделения музыкального искусства.

"Мы впервые совместно с СОНКО организуем и проводим столь масштабный фестиваль любительских коллективов. Это наш первый опыт. Мы подошли к этому основательно: организовали конкурс среди НКО, выделили грант, пригласили к партнерству все муниципальные образования Тюменской области. В итоге в фестивале приняли участие более трех тысяч человек. На конкурс поступило более 180 заявок. Все районы области участвовали в большом творческом форуме, который оставил приятные впечатления у участников, экспертов, организаторов. Фестиваль стал парадом талантов, он в очередной раз подтвердил, что наш регион - надежная площадка для реализации национального проекта Культура", - отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Напомним, первый региональный фестиваль любительских коллективов стартовал 5 октября. Он прошел на четырех муниципальных площадках: Тобольск, Голышманово, Ялуторовск, Тюмень. Завершился отбор дипломантов 26 октября. Организатором проекта выступает автономная некоммерческая организация по развитию досуга для населения "Дельфин" при поддержке департамента культуры Тюменской области в рамках программы поддержки СОНКО.

4 ноября будут публично объявлены результаты и на сцене ДК "Нефтяник" выступят лучшие творческие коллективы Тюменской области по направлениям: "вокал", "хореография", "цирк", "фольклор" и другие. Вход свободный.

Подробнее о новостях фестиваля, ярких моментах выступлений артистов можно узнать в официальной группе фестиваля во Вконтакте.