В Тюмени выбрали делегатов на Всероссийский фестиваль-конкурс любительских коллективов

| Фото: организаторов фестиваля | Фото: организаторов фестиваля

Обладателем Гран-при I регионального фестиваля-конкурса любительских коллективов стал хор русской песни "Сибирь" пос. Боровский Тюменского района.

Церемония чествования победителей фестиваля прошла на сцене ДК "Нефтяник" 4 ноября.

По словам руководителя хоровой группы ансамбля песни "Сибирь", заслуженного работника культуры РФ Владимира Костылева, Гран-при фестиваля – это результат устремлений коллектива, которые воплотились в жизнь на этом фестивале.

"Мы горды и счастливы. Наш хор существует 40 лет. Наш коллектив - это работники разных профессий, ветераны. Коллектив интересный и разнообразный, мы стараемся, чтобы наше творчество, которое мы создаем, нравилось и нам, и людям, которые нас слушают", - рассказал Владимир Костылев.

Хор русской песни "Сибирь" на муниципальном этапе в Тюмени получил диплом первой степени. После этого вместе с остальными победителями этапов они прошли через сито отбора, которое провели жюри фестиваля и московские эксперты. Лучших из лучших назвали на гала-концерте в Тюмени. Обладатели Гран-при и лауреаты фестиваля представят тюменский регион на Всероссийском конкурсе любительских коллективов в 2020 году.

Артисты признаются, для них это серьезная победа, которая стала путевкой на всероссийский уровень.

"Гран-при первого регионального фестиваля любительских коллективов – это достойнейшая победа, величайшая награда для нас. Это прекрасная награда к юбилею нашего поселка, к юбилею Тюменской области. Мы будем готовиться к всероссийскому конкурсу в Москве, чтобы достойно представить регион", - говорит участница хора "Сибирь" Ольга Макарова.

Звание лауреат I регионального фестиваля-конкурса любительских коллективов получили: хореографический коллектив "Каприз" пос. Приртышский Тобольского района, цирковая студия "Мечта" из Ишима, народный любительский хор "Россияночка" из Голышманово, народный хор русской песни Ялуторовска, вокальный коллектив "Гармония" из с. Юргинское, инструментальный ансамбль "Веселые ложки" из Тобольска, народный любительский театральный коллектив "Альянс" из с. Абатское, образцовый любительский ансамбль народного танца "Калинка" из с. Ярково, фольклорный ансамбль "Ленок", ансамбль русских инструментов "Росинка" из Голышманово.

"Войти в десятку лучших коллективов Тюменской области – это счастье, тем более любительских коллективов. Мы очень рады, что появился этот фестиваль, где мы представили свое мастерство и это оценивало жюри, - отметила руководитель образцового любительского ансамбля танца "Калинка" из с. Ярково Ирина Федорова. - Будем работать еще больше, уже есть планы, хочется сделать номер на материале нашего региона, чтобы достойно представить область в Москве".

Напомним, первый региональный фестиваль любительских коллективов стартовал 5 октября. Он прошел на четырех муниципальных площадках: в Тобольске, Голышманово, Ялуторовске и Тюмени. Завершился отбор дипломантов 26 октября. Организатором проекта выступила автономная некоммерческая организация по развитию досуга для населения "Дельфин", учредитель - департамент культуры Тюменской области. Информационный партнер - ИА "Тюменская линия". Фестиваль прошел в рамках реализации национального проекта "Культура".

"Первый региональный фестиваль любительских коллективов состоялся и прошел с большим успехом. 183 коллектива из всех 26 муниципальных образований области приняли в нем участие, а это более 3 тысяч 300 артистов. Гала-концерт получился по-настоящему звездным. Уверена, что у фестиваля большое будущее. Тем более, что правительство Тюменской области с 2020 года поддержит шесть победителей фестиваля грантами по 300 тысяч каждый", - подытожила заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова.

Анжела Лебедева