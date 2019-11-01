АО "Транснефть-Сибирь" отмечена дипломами всероссийского конкурса по охране труда

| Фото: АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

Награждение победителей и призеров областного рейтинга Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда "Успех и безопасность-2018" состоялось в правительстве Тюменской области 31 октября.

В номинации "Лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников более 500 человек)" дипломом первой степени отмечено структурное подразделение АО "Транснефть-Сибирь" – Тюменский ремонтно-механический завод. На втором месте в этой же номинации –акционерное общество АО "Транснефть-Сибирь", сообщает пресс-служба компании.

Специализированное управление по предупреждению и ликвидации аварий заняло второе место в номинации "Лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников до 500 человек)".

Подразделения АО "Транснефть–Сибирь" продемонстрировали высокие показатели в области создания безопасных условий труда на рабочих местах, эффективную систему управления охраной труда (СУОТ), включая наличие сертификата на соответствие СУОТ требованиям международного стандарта, а также отсутствие случаев производственного травматизма, что свидетельствует о целенаправленной работе в области охраны труда и сохранения здоровья работников.

Цель конкурса "Успех и безопасность" – снижение уровня производственного травматизма и улучшение условий труда работников, проведение профилактической работы по предупреждению профтравматизма и профзаболеваемости в организациях. Конкурс призван привлечь внимание общественности к решению вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах, изучению и распространение мирового опыта по организации работ в области охраны труда.