SuperJet-100 авиакомпании "Ямал" готовится к экстренной посадке в Тюмени
| Фото: аэропорт Рощино
80 пассажиров и шесть членов экипажа находятся на борту самолета SuperJet-100 авиакомпании "Ямал", который готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя.
Об этом обозревателю "Тюменской линии" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.
"Все экстренные службы готовы к работе. В аэропорту Рощино уже сосредоточены необходимые силы и средства", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.
В настоящее время самолет находится в небе над Тюменью, вырабатывая топливо. Самолет выполнял рейс Тюмень - Санкт-Петербург.
Евгений Бабенко