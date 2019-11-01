SuperJet-100 авиакомпании "Ямал" готовится к экстренной посадке в Тюмени

| Фото: аэропорт Рощино | Фото: аэропорт Рощино

80 пассажиров и шесть членов экипажа находятся на борту самолета SuperJet-100 авиакомпании "Ямал", который готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя.

Об этом обозревателю "Тюменской линии" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

"Все экстренные службы готовы к работе. В аэропорту Рощино уже сосредоточены необходимые силы и средства", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.

В настоящее время самолет находится в небе над Тюменью, вырабатывая топливо. Самолет выполнял рейс Тюмень - Санкт-Петербург.

Евгений Бабенко