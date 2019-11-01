  • 1 ноября 20191.11.2019пятница
  • USD63,7748
    EUR71,1918
  • В Тюмени -8..-10 С 5 м/с ветер юго-западный

SuperJet-100 авиакомпании "Ямал" готовится к экстренной посадке в Тюмени

Происшествия, 19:51 01 ноября 2019

аэропорт Рощино | Фото: аэропорт Рощино

80 пассажиров и шесть членов экипажа находятся на борту самолета SuperJet-100 авиакомпании "Ямал", который готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя.

Об этом обозревателю "Тюменской линии" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

"Все экстренные службы готовы к работе. В аэропорту Рощино уже сосредоточены необходимые силы и средства", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.

В настоящее время самолет находится в небе над Тюменью, вырабатывая топливо. Самолет выполнял рейс Тюмень - Санкт-Петербург.

Евгений Бабенко

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аварийная посадка , ГУ МЧС России по Тюменской области , Рощино

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:51 01.11.2019SuperJet-100 авиакомпании "Ямал" готовится к экстренной посадке в Тюмени
17:32 01.11.2019Водитель отвлекся на телефон и устроил смертельное ДТП
17:10 01.11.2019Браконьеры наловили осетра и стерляди на миллион рублей
15:24 01.11.2019В Тюменской области водитель опрокинулся на иномарке в кювет и погиб