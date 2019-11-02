Пять тысяч операций ежегодно проводят в областном офтальмологическом диспансере

| Фото: Тюменский областной офтальмологический диспансер | Фото: Тюменский областной офтальмологический диспансер

До 350 пациентов ежедневно принимают специалисты Тюменского областного офтальмологического диспансера, медики ежегодно проводят около 5 тыс. операций, сообщает лечебное учреждение. 1 ноября ему исполнилось 70 лет.

Трахоматозный диспансер в Тюмени открылся в 1949 году, он развивался как лечебно-консультативное учреждение. Активно внедрялись новые хирургические методики, специалисты лечили пациентов с глаукомой, катарактой, отслойкой сетчатки. В 1988 году диспансер переименовали из трахоматозного в глазной.

В середине 90-х годов 20 века началось преобразование учреждения в главный профильный консультативно-диагностический центр. Были разработаны лечебные и диагностические алгоритмы для амбулаторного звена. Увеличилось число операций, повысилось их качество. Руководство приняло решение о проведении профосмотров в организациях. Были организованы передвижные микрохирургические отряды. Мобильные бригады специалистов ежемесячно в течение недели выезжали в районы и проводили операции. Они прооперировали 4,5 тыс. пациентов, уровень инвалидности по зрению удалось снизить в 2 раза.

В 2001 году учреждение переименовали в офтальмологический диспансер. Специалисты начали лечить в том числе осложнения терапевтических заболеваний.

В последние годы в учреждении внедрили высокотехнологичные операции, позволяющие добиться полной зрительной реабилитации даже при самых тяжелых диагнозах.

"В хирургическом отделении нашего диспансера выполняется весь спектр высокотехнологичных операций на данный момент. Высокотехнологичное оборудование самое передовое. Слаженный коллектив нашего отделения первым в Тюмени и Тюменской области внедряет самые передовые методики в офтальмохирургии", - подчеркнул заведующий отделением хирургии ГАУЗ ТО "Областной офтальмологический диспансер" Андрей Макаров.

Недавно организация вышла на экспорт медицинских услуг в рамках регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг в Тюменской области" национального проекта "Здравоохранение". К офтальмологам диспансера обращаются из стран СНГ, Швейцарии, США.

"Каждое структурное подразделение – это команда профессионалов, которые готовы двигаться вперед, получать новые знания, осваивать новое оборудование, исследовать новые технологии, - сказала и.о. главного врача ГАУЗ ТО "Областной офтальмологический диспансер" Вероника Иванникова. - Областной офтальмологический диспансер – это постоянно развивающаяся система, мы не останавливаемся на достигнутом, у нас много идей и планов".