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Отдых в Турции предпочли российские туристы в ноябрьские праздники

Общество, 15:14 02 ноября 2019

tourprom.ru | Фото: tourprom.ru

Турция, ОАЭ и Таиланд оказались самыми популярными странами для путешествий на ноябрьские праздники у организованных туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

Аналитики ассоциации изучили статистику крупной федеральной сети турагентств по состоявшимся продажам путевок с заездом в период со второго по четвертое ноября.

Оказалось, что более трети путешественников (36,3%), купивших пакетные туры, решили отправиться в Турцию. Это безвизовое направление с недолгим перелетом, где купальный сезон продолжается до середины ноября, температура воды в море достигает 25 градусов. Цены на отели в начале ноября существенно ниже, чем в октябре: средняя стоимость проданного тура на ноябрьские праздники составила 78,5 тыс. рублей (без учета продолжительности и числа человек в путевке).

На втором месте — ОАЭ. На долю Эмиратов пришлось 14,8% проданных путевок. Туры с вылетом в первые выходные ноября туристы приобретали в среднем за 151,3 тыс. рублей.

Таиланд замыкает тройку самых востребованных на ноябрьские праздники направлений. Доля путевок в эту страну в общих продажах сети турагентств — 12,4%. Средняя цена тура — 107,2 тыс. рублей.

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# путешествия , Турция

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