Пробная партия тюменской продукции отправится в Кыргызстан

Архивное фото: завод "Профмодуль" Архивное фото: завод "Профмодуль"

Тюменский завод "Профмодуль" посетила делегация из Кыргызстана. Как рассказал главный технолог завода Андрей Воробьев, бизнесмены выразили заинтересованность в дальнейших переговорах по заказу и доставке пробной партии сэндвич-панелей.

"К эксплуатации строительных материалов на юге предъявляются особые требования. Тюменские сэндвич-панели с наполнителем из пенополиизоцианурата (PIR-панели) и минеральной ваты прекрасно проявили себя при эксплуатации. На солнце конструкции нагреваются и при заказе мы рекомендуем использовать панели светлых тонов. Представители делегации остались довольны визитом на завод и выразили заинтересованность в дальнейших переговорах по заказу и доставке пробной партии сэндвич-панелей в Киргизию", - уточнил он.

На сегодня внешнеэкономическая деятельность становится одним из приоритетов в развитии предприятия "Профмодуль.

"Свою роль в этом сыграл и областной департамент инвестполитики, который помогает в выставочной деятельности. Свидетельство этого - наш недавний визит в Алма-Ату. Он уже дает свои плоды. Начали работать с Казахстаном", - подытожил он.