  • 3 ноября 20193.11.2019воскресенье
  • USD64,0316
    EUR71,4785
  • В Тюмени -10..-12 С 2 м/с ветер юго-западный

Пробная партия тюменской продукции отправится в Кыргызстан

Экономика, 13:04 03 ноября 2019

Архивное фото: завод "Профмодуль"

Тюменский завод "Профмодуль" посетила делегация из Кыргызстана. Как рассказал главный технолог завода Андрей Воробьев, бизнесмены выразили заинтересованность в дальнейших переговорах по заказу и доставке пробной партии сэндвич-панелей.

"К эксплуатации строительных материалов на юге предъявляются особые требования. Тюменские сэндвич-панели с наполнителем из пенополиизоцианурата (PIR-панели) и минеральной ваты прекрасно проявили себя при эксплуатации. На солнце конструкции нагреваются и при заказе мы рекомендуем использовать панели светлых тонов. Представители делегации остались довольны визитом на завод и выразили заинтересованность в дальнейших переговорах по заказу и доставке пробной партии сэндвич-панелей в Киргизию", - уточнил он.

На сегодня внешнеэкономическая деятельность становится одним из приоритетов в развитии предприятия "Профмодуль.

"Свою роль в этом сыграл и областной департамент инвестполитики, который помогает в выставочной деятельности. Свидетельство этого - наш недавний визит в Алма-Ату. Он уже дает свои плоды. Начали работать с Казахстаном", - подытожил он.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:04 03.11.2019Пробная партия тюменской продукции отправится в Кыргызстан
19:47 01.11.2019В Тюменской области увеличились объемы производства мяса, молока и яиц
12:14 01.11.2019Ремесленную слободу откроют в Тюменском районе
17:21 31.10.2019Для бизнесменов региона пройдет семинар "Возможности онлайн-экспорта"