Тюменцам напоминают об опасности переохлаждения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Признаки переохлаждения, о профилактике и как оказать первую помощь при гипотермии напомнила тюменцам городская поликлиника №5.

Специалисты разместили памятку здоровья на сайте поликлиники, в которой напомнили об опасности длительных зимних прогулок.

"Детские прогулки на свежем воздухе, включая прохладное и холодное время года, несут пользу для здоровья. Однако всегда важно помнить о том, что нельзя допустить переохлаждения организма. Рассмотрим, каковы симптомы этого состояния, опасные последствия, и что делать при переохлаждении ребенка", - обратились к читателям медработники.

Они напомнили, что зимой важно закрывать части тела, которые наиболее подвержены переохлаждению - пальцы рук и ног, уши, нос, скулы. Обязательно носить головной убор и одежду из шерстяной ткани или меха. А также употреблять больше теплого питья, что улучшит терморегуляцию организма.

| Фото: городская поликлиника №5 Тюмени | Фото: городская поликлиника №5 Тюмени

Ирина Ромашкина