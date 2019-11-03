Тюменцам напоминают об опасности переохлаждения
Признаки переохлаждения, о профилактике и как оказать первую помощь при гипотермии напомнила тюменцам городская поликлиника №5.
Специалисты разместили памятку здоровья на сайте поликлиники, в которой напомнили об опасности длительных зимних прогулок.
"Детские прогулки на свежем воздухе, включая прохладное и холодное время года, несут пользу для здоровья. Однако всегда важно помнить о том, что нельзя допустить переохлаждения организма. Рассмотрим, каковы симптомы этого состояния, опасные последствия, и что делать при переохлаждении ребенка", - обратились к читателям медработники.
Они напомнили, что зимой важно закрывать части тела, которые наиболее подвержены переохлаждению - пальцы рук и ног, уши, нос, скулы. Обязательно носить головной убор и одежду из шерстяной ткани или меха. А также употреблять больше теплого питья, что улучшит терморегуляцию организма.
Ирина Ромашкина