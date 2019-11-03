Социальный кодекс региона обсудят тюменцы

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Жителей региона приглашают на общественное обсуждение проекта закона "Социальный кодекс Тюменской области". Предложения по законопроекту принимают до 15 ноября.

Общественное обсуждение законопроекта "Социальный кодекс Тюменской области" стартовало 1 ноября. Об этом сообщила на заседании межведомственной рабочей группы по разработке законопроекта заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента социального развития Ольга Кузнечевских.

Она отметила, что "Социальный кодекс" определит общий подход к формированию системы социальной защиты населения в регионе, станет единым документом, который будет регулировать отношения в сфере предоставления мер социальной поддержки населению, что обеспечит доступность информации о социальной поддержке той или иной категории граждан. В целом кодификация коснется региональных мер социальной поддержки, предоставляемых органами и организациями социальной защиты, здравоохранения, образования, спорта, труда, культуры и ЖКХ.

Инициативу разработки "Социального кодекса" поддержал в своем послании Тюменской областной думе 2018 года губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона отметил: создание "Социального кодекса" позволит обеспечить равный доступ к мерам социальной поддержки и справедливый критерий оценки нуждающихся в ней.

Законопроект "Социального кодекса", представленный для общественного обсуждения, уже прошел обсуждение на заседании межведомственной рабочей группы с участием депутатов Тюменской областной думы, представителей общественных организаций и общественных советов при исполнительных органах государственной власти Тюменской области.

Законопроект размещен для общественного обсуждения на портале органов государственной власти Тюменской области по ссылке. До 15 ноября жители Тюменской области могут ознакомиться с законопроектом и направить свои замечания и предложения к нему в региональный департамент социального развития на адрес электронной почты TsyglerAA@72to.ru.