Тюменские мастера участвуют в фестивале народных промыслов в Екатеринбурге

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Тюменские мастера художественной резьбы по кости и ковроткачества занимают одно из самых заметных мест на фестивале народных промыслов и ремесел Уральского федерального округа, который открылся в Уральском государственном театре эстрады в Екатеринбурге в преддверии Дня народного единства.

"Косторезный промысел - один из традиционных для Тюменской области. Это очень древнее искусство. В 2019 году исполняется 145 лет с момента открытия первой косторезной мастерской в Тобольске. Затем в древней столице Сибири появилась косторезная фабрика. Но на деле этот промысел гораздо старше. Начало ему положили сосланные в Тобольск еще при Петре Первом пленные шведы, которым было разрешено работать, чтобы прокормиться. Развитию косторезного искусства в нашем крае способствовало в то время обилие костей мамонта, которые находили на берегах рек", - рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" мастер из Тобольска Михаил Турушев.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Сегодня кость мамонта или, например, зуб кашалота - огромная редкость. В дело идет, в основном, рог лося. Используется и коровья кость. Ведь секрет огромной популярности тюменских изделий из кости заключается, по большому счету, не в стоимости материалов, а в мастерстве наших художников-косторезов.

"Изделия пользуются огромным спросом у гостей региона. Это традиционный и очень престижный тюменский сувенир, оригинальный и ценный подарок", - отметил Михаил Турушев.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

О том, как становятся мастерами резьбы по кости, рассказала тюменская художница Ирина Могутова. Она провела для гостей фестиваля мастер-класс, на котором все желающие могли попробовать изготовить из лосиного рога фигурки тюленя или мамонта.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

"Чтобы стать мастером, нужно учиться у мастера. Поэтому резьба по кости часто становится семейным промыслом. На Тобольской косторезной фабрике нас, молодых, прикрепляли к опытным художникам. Конечно, научиться способен не каждый - нужно обладать талантом художника и скульптора, чувствовать объем", - поделилась опытом с юными участницами мастер-класса тюменская мастерица.

Фото ИА «Тюменская линия» | Фото: Фото ИА «Тюменская линия» | Фото:

По давно сложившейся традиции большой интерес у гостей фестиваля вызвала экспозиция, посвященная знаменитому тюменскому ковру.

"Особенность и прелесть тюменского ковра в том, что он изготавливается полностью вручную из натуральной овечьей шерсти. Расположенная в Ишиме Сибирская ковровая фабрика - единственное подобное производство в России. Кроме того, тюменский ковер отличается уникальным орнаментом - яркие розы и другие цветы на черном фоне. Это символ богатства и плодородия нашей родной тюменской земли. Такие ковры раньше дарили на свадьбы. Это был очень ценный подарок, который затем передавался в семьях из поколения в поколения", - рассказала представительница Тюменского музейно-просветительского объединения Мария Любимова.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Следует отметить, что и в наше время тюменские ковры популярны на ярмарках народных промыслов. При этом ковры с традиционным рисунком пользуются гораздо более высоким спросом, чем аналогичные изделия с современным геометрическим орнаментом.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Михаил Турушев, Ирина Могутова и Мария Любимова единодушно подчеркнули, что сбережение и развитие традиционных народных промыслов объединяет всех россиян, независимо от национальности и религии.

"Высшая ценность для каждого из нас - не национальность, а труд, искусство, созидание, стремление реализовать себя в творчестве", - убежден Михаил Турушев.

Вместе с тюменцами в рамках фестиваля работы жителям и гостям уральской столицы представили мастера из Свердловской, Челябинской и Курганской областей, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

"В эти дни Екатеринбург становится столицей культуры и искусств не только Уральского федерального округа, но и всей России. В рамках праздничных мероприятий в честь Дня народного единства здесь выступят лучшие творческие коллективы из многих регионов страны, от Крыма до Владивостока", - подчеркнул, приветствуя участников и гостей фестиваля, заместитель полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Борис Кириллов.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Отметим, что в праздничном концерте "В единстве народа - сила страны!", который пройдет в Уральском государственном театре эстрады в Екатеринбурге в День народного единства, примет участие широко известный в стране и во всем мире тюменский танцевальный ансамбль "Зори Тюмени".

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Евгений Бабенко