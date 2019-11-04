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Жителям России важно осознавать свое единство, считает Владимир Якушев

Общество, 11:45 04 ноября 2019

пресс-служба Минстроя | Фото: пресс-служба Минстроя

Россия - многонациональная страна, и крайне важно осознавать, что мы едины.

Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, поздравляя тюменцев с Днем народного единства.

"За свою тысячелетнюю историю наше Отечество прошло через многочисленные испытания, которые сделали нас сильнее, сплотили наш народ. История государства российского, подвиги и деяния наших великих соотечественников – то, что формирует новое поколение россиян", - отмечается в поздравлении.

Владимир Якушев пожелал жителям Тюменской области здоровья, счастья, веры в собственные силы, жить в мире и согласии, в добрососедстве и процветании.

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# Владимир Якушев , День народного единства , поздравление

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