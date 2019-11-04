Тоболяки отметили День народного единства эстафетой дружбы и концертом

| Фото: центр искусств и культуры Тобольска | Фото: центр искусств и культуры Тобольска

Праздничным концертом и спортивной эстафетой дружбы отметили тоболяки День народного единства.

Оба мероприятия прошли в ТРЦ "Жемчужина Сибири". 24-часовой марафон "Эстафета дружбы" состоялся на беговых дорожках фитнес-клуба "Кубики". В течение суток тоболяки пробегали выбранную дистанцию и передавали друг другу символ мира, сплоченности и единства – венок дружбы. Во время забега была организована онлайн-трансляция, тоболяки и гости города приходили болеть за спортсменов. Каждый финишер получил памятную медаль. Последним финишировал 78-летний ветеран спорта Анатолий Березин.

"Любители бега подчеркивают единство России, участвую в подобных кроссовых забегах. Я с большим удовольствием и оптимизмом пробежал свою дистанцию", - отметил Анатолий Березин после финиша.

Праздничные мероприятия ко Дню народного единства проходили в Тобольске на протяжении трех дней. Все учреждения культуры, спорта, молодежной политики подключились к его проведению. Завершающим мероприятием стал праздничный концерт "Радуга единства" в ТРЦ "Жемчужина Сибири". В нем приняли участие вокальные и хореографические коллективы Тобольска.

С праздником горожан поздравил депутат тобольского городской думы Михаил Никитин.

"Этот праздник молодой, но уходящий корнями в столетнюю историю. Праздник единения народа в борьбе с большой бедой. Мы должны помнить историческую подоплеку этого дня. Вместе мы большая и сильная страна", - подчеркнул Михаил Никитин.

Также в рамках праздника работали выставка мастеров декоративно-прикладного творчества "Душа народа", интерактивные площадки национальных культур Тобольска "Самоцветы России", фотозоны "Подворье дружбы".

Евгений Новосёлов