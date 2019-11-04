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Названы способы похудеть без физических упражнений

Общество, 19:20 04 ноября 2019

библиотека им. Менделеева во ВКонтакте | Фото: библиотека им. Менделеева во ВКонтакте

Список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но не могут регулярно заниматься спортом, составили диетологи, сообщает РИА Новости.

В первую очередь необходимо добавить в рацион богатые белком продукты — мясо, птица, рыба, бобовые и тофу. Также необходимо отказаться от сладких напитков, в том числе энергетиков.

Диетологи также рекомендуют попробовать интервальный режим питания, при котором употреблять пищу можно в определенные часы.

Помимо этого, очень важно сократить количество стресса в своей жизни: обратиться к психологу, заняться медитациями и почаще общаться с родными и друзьями. Немаловажен и здоровый сон, который помогает организму восстанавливаться, а также обычная физическая активность - прогулки, уборка, работа в саду

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# диета , спорт

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