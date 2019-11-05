Сотрудники областного МЧС - победители спартакиады органов власти

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Сотрудники МЧС России по Тюменской области заняли первое место в XVII спартакиаде федеральных органов государственной власти. Итоги соревнований подвели в Тюменской областной думе, сообщает ЦСП72.

Заслуженные награды победители и призеры получили из рук именитых спортсменов - заслуженного мастера спорта России по биатлону, бронзового призера Олимпийских игр в Сочи 2014 Евгения Гараничева и заслуженного мастера спорта России по легкой атлетике, серебряного призера чемпионата мира Дениса Кудрявцева.

В спартакиаде приняли участие 264 человека из 15 подразделений. Второе место в первой группе в общекомандном зачете заняли работники областного УМВД, на третьем - представители ТВВИКУ.

Места в общекомандном зачете во второй группе распределились следующим образом. Первое место у сотрудников управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, вторыми стали специалисты Центра стандартизации, сертификации и метрологии, на третьем месте - региональное управление федерального казначейства.