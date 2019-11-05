Центробанк выпускает монету "Дед Мороз и лето"

| Фото: Банк России | Фото: Банк России

Памятные монеты "Дед Мороз и лето" серии "Российская (советская) мультипликация" выпускает в обращение Банк России 5 ноября 2019 года.

Как сообщает ЦБ, монеты выполнены в трех вариантах. Тиражом три тысячи штук разойдется серебряная монета номиналом три рубля. Монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном исполнении выпустят 450 тыс. штук. Еще 50 тыс. монет выйдут с цветным изображением.

| Фото: Банк России | Фото: Банк России

Кроме того, к 300-летию подписания Петром I указа об учреждении Берг-коллегии Банк России выпускает серебряную монету номиналом один рубль "Ростехнадзор". На ней изображена эмблема Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Тираж монеты – три тысячи штук.