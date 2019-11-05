Фильм "Хозяин тайги" покажут тюменцам в день открытых дверей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Показ фильма "Хозяин тайги" пройдет на Дне открытых дверей, который развернется в центре коренных малочисленных народов "Кедр" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 67/1) 6 ноября с 14 до 17 часов, сообщают организаторы.

Лента познакомит зрителей с уникальной культурой и бытом восточных хантов, которые ведут традиционный образ жизни в Уватском районе.

Кроме того, будет работать выставка декоративно-прикладного творчества "Северные узоры". Гостей познакомят с творчеством поэтов и писателей, представителей коренных малочисленных народов Севера.

Также посетителей центра ждет мастер-класс по изготовлению оберегов. Гостей будут угощать чаем.

День открытых дверей в центре "Кедр" проходит в рамках Дней культуры коренных малочисленных народов Севера в Тюменской области, которые продлятся в Тюмени по 10 ноября.