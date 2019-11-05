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По улице Полевой в Тюмени поедет общественный транспорт

Общество, 17:43 05 ноября 2019

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Маршруты №№ 11, 17, 24, 40, 68 вернутся к основным схемам движения в связи с завершением ремонтных работ на ул. Полевой в Тюмени с 6 ноября, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В учреждении отмечают, что маршрут № 3 Центральный рынок – ул. Газопромысловая будет работать до остановочного пункта "Центральный рынок".

Пассажиры общественного транспорта могут узнать расписание на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному телефону информационно-справочной службы МКУ "Тюменьгортранс": 8-800-250-0722.

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# автобусы , общественнный транспорт , улицы

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