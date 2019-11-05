Новый многоквартирник в Исетском встретил первых жильцов

| Фото: администрация Исетского района | Фото: администрация Исетского района

Жилой дом в с. Исетском встретил первых жильцов. Многоквартирник на ул. Горской построен в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а также детей-сирот, сообщает администрация Исетского района.

Ключи от квартир новоселам вручил глава района. Николай Теньковский пожелал им прописать в доме счастье, достаток и радость. Также поздравил с новосельем представитель компании-застройщик Александр Зырянов.

После тожественного вручения ключей была перерезана красная лента и будущие жильцы открыли двери в свои квартиры. Настроение гостям новоселья создали коллективы районного Дома культуры: ансамбль "Мелодия" и солист Александр Царев.