Новоселье отметили в Нижнетавдинском районе
| Фото: администрация Нижнетавдинского района
В новый 26-квартирник переехали из аварийного жилья жители п. Картымский Нижнетавдинского муниципального района, сообщает администрация муниципалитета.
Ключи от квартир новоселам передали глава администрации Нижнетавдинского муниципального района Валерий Борисов и депутат Тюменской областной думы Юрий Конев.
| Фото: администрация Нижнетавдинского района
Жилье благоустроенное, в каждой квартире установлены индивидуальные приборы учета, водонагревательный котел.
В новостройку переселили жильцов домов № 1 и10 на ул. Железнодорожников, признанных аварийными и подлежащими сносу.