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Новоселье отметили в Нижнетавдинском районе

Общество, 11:16 06 ноября 2019

администрация Нижнетавдинского района | Фото: администрация Нижнетавдинского района

В новый 26-квартирник переехали из аварийного жилья жители п. Картымский Нижнетавдинского муниципального района, сообщает администрация муниципалитета.

Ключи от квартир новоселам передали глава администрации Нижнетавдинского муниципального района Валерий Борисов и депутат Тюменской областной думы Юрий Конев.

администрация Нижнетавдинского района | Фото: администрация Нижнетавдинского района

Жилье благоустроенное, в каждой квартире установлены индивидуальные приборы учета, водонагревательный котел.

В новостройку переселили жильцов домов № 1 и10 на ул. Железнодорожников, признанных аварийными и подлежащими сносу.

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# Нижнетавдинский район , новоселье

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