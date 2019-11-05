Петр Екимов назначен начальником отдела полиции № 4 УМВД России по Тюмени

Начальник отдела полиции № 4 УМВД России по Тюмени Петр Екимов | Фото: пресс-служба УМВД России по Тюмени Начальник отдела полиции № 4 УМВД России по Тюмени Петр Екимов | Фото: пресс-служба УМВД России по Тюмени

Петр Екимов назначен начальником отдела полиции № 4 УМВД России по Тюмени. Личному составу нового руководителя представил начальник УМВД России по городу Тюмени Евгений Козлов, сообщает пресс-служба ведомства.

Петр Екимов с 2003 по 2007 год занимал должность оперуполномоченного отделения уголовного розыска территориального отдела полиции № 3 при УВД города Курган. С 2007 года он был оперуполномоченным группы по раскрытию преступлений прошлых лет оперативно-розыскной части при УВД по Курганской области. С 2009 по 2011 год занимал должность первого заместителя начальника ОВД по Притобольному району Курганской области. С 2011 по 2018 год был заместителем начальника МО МВД России "Притобольный".

На встрече, посвященной назначению нового руководителя, вместе с личным составом присутствовали прокурор Центрального административного округа города Тюмени Султан Ксимов и заместитель руководителя управы Центрального административного округа Юлия Карнаухова.