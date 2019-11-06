  • 6 ноября 20196.11.2019среда
  • USD63,2480
    EUR70,4203
  • В Тюмени 2..4 С 6 м/с ветер юго-западный

На Ямале курсируют судна на воздушной подушке

Общество, 17:30 06 ноября 2019

правительство Ямала | Фото: правительство Ямала

Судна на воздушной подушке "Нептун - 23" перевозят пассажиров между Салехардом и Лабытнанги, сообщает правительство ЯНАО.

Переправа между городами закрылась 1 ноября. Сейчас судна ходят по расписанию с 6 часов 45 минут до 23 часов. На линии работают два судна "Нептун - 23". Стоимость проезда для пассажира составляет 130 рублей. Уточнить информацию о работе судов можно по телефонам: 8 (34992) 5-17-03, 8 (34922) 7-17-04. С расписанием можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала.

Также для проезда открылась переправа через р. Пур между пос. Уренгой и микрорайоном Коротчаево. Компания "Ямбургтрансервис" завершила сборку моста из новых понтонов шириной 12 метров. Их них восемь метров – проезжая часть, благодаря чему обеспечивается двустороннее движение. Для безопасной эксплуатации здесь установлены ограждения и освещение.

Информацию о работе переправы через реку Пур можно уточнить по телефону компании "Ямбургтрансервис" (8) 3494 24-41-41.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# переправа , судна на воздушной подушке , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:58 06.11.2019В Ишиме обновляется высокотехнологичное медицинское оборудование
18:36 06.11.2019Условный пожар потушили в винзилинской колонии
18:25 06.11.2019Слет юных инспекторов движения прошел в Викулово
18:14 06.11.2019Тюменский театр танца "Элиос" завоевал две награды на конкурсе в Минске