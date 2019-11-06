На Ямале курсируют судна на воздушной подушке

| Фото: правительство Ямала | Фото: правительство Ямала

Судна на воздушной подушке "Нептун - 23" перевозят пассажиров между Салехардом и Лабытнанги, сообщает правительство ЯНАО.

Переправа между городами закрылась 1 ноября. Сейчас судна ходят по расписанию с 6 часов 45 минут до 23 часов. На линии работают два судна "Нептун - 23". Стоимость проезда для пассажира составляет 130 рублей. Уточнить информацию о работе судов можно по телефонам: 8 (34992) 5-17-03, 8 (34922) 7-17-04. С расписанием можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала.

Также для проезда открылась переправа через р. Пур между пос. Уренгой и микрорайоном Коротчаево. Компания "Ямбургтрансервис" завершила сборку моста из новых понтонов шириной 12 метров. Их них восемь метров – проезжая часть, благодаря чему обеспечивается двустороннее движение. Для безопасной эксплуатации здесь установлены ограждения и освещение.

Информацию о работе переправы через реку Пур можно уточнить по телефону компании "Ямбургтрансервис" (8) 3494 24-41-41.