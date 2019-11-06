Тобольского краеведа наградили медалью Николая Рубцова

| Фото: Комитет по культуре и туризму Тобольска | Фото: Комитет по культуре и туризму Тобольска

Тобольский краевед Татьяна Солодова награждена медалью Николая Рубцова за вклад в развитие краеведения Сибири.

Награду Татьяне Солодовой вручили на заседании областного клуба литературы в Тюмени. Региональная общественная организация "Вологодский союз писателей-краеведов", учредившая награду, отметила вклад тоболячки в литературно-краеведческие труды. В частности, ее наградили за вышедшею недавно книгу "В назидание потомству. 22 российских деятеля, памятных для потомства".

"Награда для меня важна, так как означает признание труда не только читателями Сибири. Я начинаю считать себя писателем, чье творчество интересно за пределами региона. Знаю, что мои книги читают не только в России, но и в Аргентине, Латвии, Германии, Бельгии, США. Это значит книга находит своего читателя", - рассказала Татьяна Солодова.

Ранее тобольский писатель и краевед награждалась медалью второй степени "За вклад в развитие генеалогии и прочих специальных исторических дисциплин". Также Татьяна Солодова неоднократный лауреат регионального конкурса "Книга года".

На сегодняшний день издана 21 книга Татьяны Солодовой. Познакомиться с ее работами можно в электронном формате на портале культуры и туризма Тобольска.

Евгений Новосёлов