Тюменские футболисты отправились на первенство России в Сочи

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Два воспитанника ФК "Тюмень" вошли в состав сборной региона "Урал и Западная Сибирь", сообщает пресс-служба клуба.

Игроки отправились в Сочи, где пройдет первенство России среди футболистов 2003 года рождения.

Изначально в Екатеринбург тренерский штаб во главе с наставником пермской "Академии" Георгием Семеновым пригласил 28 игроков из семи команд. В том числе трех тюменцев – полузащитников Никиту Ионина, Кирилла Овечкина, а также нападающего Михаила Кузнецова.

После двух товарищеских матчей в окончательной заявке на турнир остались 18 футболистов. Наибольшее представительство у пермской "Академии" (семь игроков), которая уверенно победила в первенстве региона. "Тюмень", занявшая под руководством Равиля Умярова и Сергея Никифорова четвертое место, будет представлена в Сочи лучшим бомбардиром команды Кириллом Овечкиным и Михаилом Кузнецовым. Оба уже имеют небольшой опыт игр за дубль ФК "Тюмень" в первенстве России среди коллективов третьей лиги.

Сборная "Урала и Западной Сибири" начнет первенство страны 8 ноября матчем с командой "Золотое Кольцо".