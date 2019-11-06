  • 6 ноября 20196.11.2019среда
  • USD63,2480
    EUR70,4203
  • В Тюмени 2..4 С 6 м/с ветер юго-западный

Онлайн-консультация помогла викуловским врачам спасти жизнь пациентки

Общество, 11:38 06 ноября 2019

tokb.ru | Фото: tokb.ru

Благодаря онлайн-консультации реанимационного консультационного центра тюменской Областной клинической больницы № 1 и слаженным действиям хирургов и анестезиолога-реаниматолога в Викулово удалось спасти женщину в критическом состоянии с разрывом селезенки. Молодая пациентка поступила с симптомами тяжелого шока, cообщает региональный департамент здравоохранения.

Обследование позволило врачам поставить диагноз "спонтанный разрыв селезенки". В условиях геморрагического шока пациентка была экстренно прооперирована.

Под наблюдением специалистов ОКБ № 1 врачи в Викулово применили арсенал современных средств интенсивной терапии. Была выполнена работа двумя вазопрессорами, инфузионно-трансфузионная терапия, проведена искусственная вентиляция легких. Все это помогло справиться с кровотечением в считанные часы и позволить выполнить успешно хирургическое вмешательство.

Как отмечают в ОКБ №1, летальный исход от разрыва селезенки возможен уже при потере от двух литров крови. Мастерство анестезиолога-реаниматолога, прекрасно справившегося с острой массивной кровопотерей в четыре литра, позволило в течение трех дней полностью восстановить гомеостаз.

В результате комплексного лечения пациентка пошла на поправку, и уже переведена в отделение.

Всего за год работы реанимационный консультационный центр тюменской ОКБ №1 провел более тысячи дистанционных консультаций.

Центр осуществляет связь с отделениями анестезиологии и реанимации области. Все пациенты в тяжелом и критическом состоянии находятся дистанционно под наблюдением специалистов ОКБ №1 и главного внештатного анестезиолога-реаниматолога. За год было оказано более 1 тыс. 300 экспертных консультаций.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Викуловский район , ОКБ №1

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:55 06.11.2019Иностранные студенты опорного вуза встретились на одной сцене
12:33 06.11.2019Ольга Кузнечевских: "Синергия Сибири" поможет развитию общественного сектора Тюменской области
12:22 06.11.2019Около шестидесяти тысяч жителей Тюменской области приняли участие в "Ночи искусств"
12:00 06.11.2019Выпускница Тавриды проведет в Тюмени танцевальные мастер-классы