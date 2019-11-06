Онлайн-консультация помогла викуловским врачам спасти жизнь пациентки

| Фото: tokb.ru | Фото: tokb.ru

Благодаря онлайн-консультации реанимационного консультационного центра тюменской Областной клинической больницы № 1 и слаженным действиям хирургов и анестезиолога-реаниматолога в Викулово удалось спасти женщину в критическом состоянии с разрывом селезенки. Молодая пациентка поступила с симптомами тяжелого шока, cообщает региональный департамент здравоохранения.

Обследование позволило врачам поставить диагноз "спонтанный разрыв селезенки". В условиях геморрагического шока пациентка была экстренно прооперирована.

Под наблюдением специалистов ОКБ № 1 врачи в Викулово применили арсенал современных средств интенсивной терапии. Была выполнена работа двумя вазопрессорами, инфузионно-трансфузионная терапия, проведена искусственная вентиляция легких. Все это помогло справиться с кровотечением в считанные часы и позволить выполнить успешно хирургическое вмешательство.

Как отмечают в ОКБ №1, летальный исход от разрыва селезенки возможен уже при потере от двух литров крови. Мастерство анестезиолога-реаниматолога, прекрасно справившегося с острой массивной кровопотерей в четыре литра, позволило в течение трех дней полностью восстановить гомеостаз.

В результате комплексного лечения пациентка пошла на поправку, и уже переведена в отделение.

Всего за год работы реанимационный консультационный центр тюменской ОКБ №1 провел более тысячи дистанционных консультаций.

Центр осуществляет связь с отделениями анестезиологии и реанимации области. Все пациенты в тяжелом и критическом состоянии находятся дистанционно под наблюдением специалистов ОКБ №1 и главного внештатного анестезиолога-реаниматолога. За год было оказано более 1 тыс. 300 экспертных консультаций.