Около шестидесяти тысяч жителей Тюменской области приняли участие в "Ночи искусств"

| Фото: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова во ВКонтакте | Фото: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова во ВКонтакте

Около 60 тыс. жителей Тюменской области приняли участие в акции “Ночь искусств”, которая прошла 3 ноября, сообщает региональный департамент культуры.

Одну из самых насыщенных программ представили музеи областной столицы. В Тобольске, Ялуторовске и Тюмени состоялась презентация первого регионального VR-тура "Дальняя государева вотчина". Так, гости музея погрузились в виртуальное путешествие в эпоху освоения Сибири, начиная с XVII века и до 1917 года.

В музейном комплексе им. И. Я. Словцова гости учились зажигательным латиноамериканским танцам и актерскому мастерству, пробовали себя в роли художников. Директор музея провела увлекательную авторскую экскурсию "Перформанс мысли". В центре музейных коллекций экскурсантам представили самые первые экспонаты, с которых начался музей.

В историческом парке "Россия – моя история" все желающие, следуя примеру добровольцев, смогли зарегистрироваться в качестве волонтера и стать участниками опорного центра "Волонтеры культуры".

В Тюменском драматическом театре после спектакля "Призраки" актеры провели три экскурсии для тюменцев. Первую вела актриса Ольга Безбородова, на второй экскурсоводом был Евгений Киселев, а третью проводил Николай Аузин.

В ДК "Нефтяник" представили литературно-музыкальную композицию "Чудо обыкновения", посвященную Году театра в России и одному из самых ярких мастеров отечественной режиссуры - Марку Захарову.

В фойе Тюменского театра кукол состоялась презентация проекта "От эскиза до воплощения". Зрители увидели этапы создания театральной куклы, узнали секреты ремесла художника-бутафора. Также зрителям впервые в необычном формате, когда зрители вместе с актерами находятся на сцене, показали спектакль "Про умную собачку Соню".

Отметим, 3 ноября в музеях и театрах, концертных залах и библиотеках прошли тематические мероприятия: экскурсии и постановки, лекции и мастер-классы, творческие вечера, квесты, концерты и многое другое. Как отмечают в департаменте культуры Тюменской области, с каждым годом растет число участников этого необычного культурно-образовательного проекта.

В акции "Ночь искусств" приняли участие все муниципальные образования Тюменской области. В общей сложности провели более 800 мероприятий.