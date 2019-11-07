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Капитальный ремонт школы завершили в селе Верхнебешкиль

Общество, 17:31 07 ноября 2019

Верхнебешкильская школа во ВКонтакте | Фото: Верхнебешкильская школа во ВКонтакте

49 учеников сели за парты в Верхнебешкильской школе Исетского района, где завершился капитальный ремонт.

На время проведения работ, которые продолжались с лета 2019 года, ребята обучались в учебных заведениях других населенных пунктов, затем в отремонтированных помещениях школы.

Верхнебешкильская школа во ВКонтакте | Фото: Верхнебешкильская школа во ВКонтакте

Капитальный ремонт стоимостью 15 млн рублей проводился по поручению губернатора региона по приведению в нормативное состояние образовательных учреждений Исетского района.

"Проблемы сферы образования всем нам близки и понятны. Реконструкцию и капитальный ремонт школ считаю одним из приоритетных направлений работы муниципалитета. Образовательные учреждения Исетского района постепенно преображаются, будем продолжать", - сказал глава Исетского муниципального района Николай Теньковский на торжественной школьной линейке, сообщает администрация Исетского района.

Верхнебешкильская школа во ВКонтакте | Фото: Верхнебешкильская школа во ВКонтакте

Образование в Верхнебешкильской школе получают школьники 1-9 классов, работают 11 педагогов.

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# Исетский район , капитальный ремонт

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