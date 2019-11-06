В Ишиме обновляется высокотехнологичное медицинское оборудование

| Фото: областной больницы №4 Ишима | Фото: областной больницы №4 Ишима

Рентгеновский цифровой маммограф "Маммо-4МТ плюс" стоимостью более 12 млн рублей заработал в областной больнице № 4 Ишима. Оборудование приобретено за счет областного бюджета, сообщает пресс-служба медучреждения.

Маммограф способен воспроизводить высококачественное рентгеновское изображение, которое необходимо для точной диагностики и выявления ранних стадий рака молочной железы.

"Это первая цифровая маммографическая установка в Ишиме. Всего в арсенале больницы три аппарата - два аналоговых в городе и один цифровой в Викуловской больнице. С поступлением новой "цифры" один маммограф будет передан из Ишима в районную больницу села Бердюжье", - рассказал главный врач учреждения Вячеслав Афанасьев.

С появлением нового оборудования скрининговые исследования охватят большее количество женщин, и у жителей села не будет необходимости ездить для этого в город.

Цифровая маммография является одним из самых информативных и точных методов диагностики злокачественных новообразований молочной железы.

Ежегодно в областной больнице № 4 проводится около 12 тыс. маммографических исследований. За три последних года врачами выявлено 477 патологий и 49 злокачественных опухолей.

Компьютерная маммография не наносит вред здоровью человека и почти не имеет противопоказаний.