Тобольские школьники собрали электромобиль LEGO

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

60 тобольских школьников приняли участие в "Научной смене. Робототехника". По итогам пятидневного курса участники образовательной программы самостоятельно собрали электромобиль LEGO, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки СИБУРа.

Проект реализован при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".

Во время смены ребята прошли путь от постановки и обсуждения задач до создания опытных установок, подобных тем, что использует физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова в лабораторных практикумах и лекционных программах.

"У проекта многофактурные задачи, в том числе профориентация, повышение интереса детей к исследованиям, привлечение преподавателей города Тобольска к новым формам обучения", - говорит начальник отдела по связям с органами государственной власти ООО "СИБУР Тобольск" Елена Бельская.

Основные элементы платформы LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 - микрокомпьютер, сервомоторы различной мощности, датчики - гироскопический и ультразвуковой, света и касания, а также программный интерфейс, аккумуляторная батарея и соединительные провода - были взяты за основу для занятий и дополнены солнечной панелью, температурным датчиком, мультиметром, лопастями ветрогенератора, что позволило юным инженерам всю осеннюю каникулярную неделю постигать в прикладной и игровой формах такие понятия как: механическая энергия, зубчатая передача, сила трения, конвекция, оптика, волновая физика.

Вероника Рахимова, мама участника "Научной смены" Романа Рахимова, 15 лет: "Сын сам записался на "Научную смену" и очень рад, что каждый день удавалось проводить разные эксперименты и создавать новые устройства. С огромным удовольствием делился с нами впечатлениями, и жалел, что смена длится всего пять дней".