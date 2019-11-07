Третий фестиваль инклюзивной культуры пройдет в Тюмени

| Фото: группа "Праздник Белой трости" во ВКонтакте | Фото: группа "Праздник Белой трости" во ВКонтакте

Третий фестиваль инклюзивной культуры состоится в Тюмени с 11 по 15 ноября. В эти дни в областном центре пройдут акции, инклюзивные мастер-классы, а также праздник "Белой трости", приуроченный к Международному дню слепых.

Как рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" сотрудник центра добровольцев ТюмГУ Степан Панов, стартует фестиваль с акции "Белая трость шагает по Тюмени", в которой примут участие тюменские волонтеры.

В течение дня на остановках общественного транспорта у железнодорожного вокзала и Цветного бульвара, а также в крупных торговых центрах инклюзивные волонтеры раздадут буклеты и ознакомят кондукторов, продавцов и кассиров с основными правилами взаимодействия с людьми с инвалидностью.

13 ноября в 11 часов в Тюменской областной думе начнется круглый стол "Региональное измерение социальной и образовательной инклюзии". В нем примут участие представители регионального парламента, профильных департаментов и общественных организаций.

А с 14 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" стартует праздник "Белой трости", который станет пятым по счету. В этот день отмечается день рождения Валентина Гаюи, который 202 года назад начал обучать слепых людей. Еще тогда он подметил, что у незрячих много талантов и способностей, которые скрыты в каждом, но не всегда востребованы. Именно в темноте человек может открыть в себе эти способности, прочувствовать их и, возможно, развивать в дальнейшем.

На празднике "Белой трости" тюменские мастера инклюзии презентуют сценарии на взаимодействие с людьми с ОВЗ в сфере образования и социальной среде. Участников ждут интерактивные зоны, где они смогут научиться основам танца, вокала и пантомимы. Завершением программы станет концерт, который начнется в 15 часов и пройдет под девизом "Увидеть Ценность каждого". На сцене выступят творческие коллективы города, дети, подростки и молодежь с ограниченными возможностями здоровья.

14 ноября в Тюменском госуниверситете откроется фестиваль инклюзивной культуры. Студенты познакомятся с понятийным полем инклюзии, ее принципами и ценностями. Также они узнают о компетенциях педагога при организации образовательного процесса в гетерогенной среде.

"На фестивале мы обсудим, как включить в социальные процессы человека с ОВЗ, и чем они могут быть полезны друг другу. Как использовать дополнительные способности, которые развиваются у людей с ограниченными возможностями здоровья в условиях ограничения", - поделился Степан Панов.

Гости фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классах по вокалу в темноте, инклюзивным играм, пластилинографии и изобразительному искусству. В спортивном зале организуют игры, направленные на формирование образного 3D-мышления, на взаимодействие в ситуации ограничения и взаимодействие с разными социальными группами. Также запланированы инклюзивные воркшопы и интеллектуальные игры.

Любовь Голышева