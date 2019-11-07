Тюменский индустриальный университет отмечен почетным знаком

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Работа членов Федеральных учебных методических объединений по укрупненной группе специальностей "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия", председателем которого является к.т.н., директор Института транспорта ТИУ Андрей Медведев, отмечена почетным знаком Награду Андрей Медведев получил из рук министра просвещения РФ Ольги Васильевой, сообщает пресс-служба вуза.

Ольга Васильева отметила, что в рамках мероприятий Федерального проекта "Молодые профессионалы" происходит заметный процесс обновлений системы среднего профессионального образования. "Колледж становится настоящим центром притяжений и партнером как для абитуриентов и их родителей, так и для образовательных организаций общего образования, ведущих университетов, центров и служб занятости, предприятий и организаций", — сказала она.

42 Федеральных учебно-методических объединения в системе СПО, созданных в 2015 году, являются активными участниками федерального проекта "Молодые профессионалы Национального проекта "Образование". Продолжается активная работа по актуализации перечня профессий и специальностей СПО, обновлению ФГОС и модернизации инфраструктуры сети СПО, осуществляется методическая поддержка по формированию системы опережающей подготовки кадров.

Для ТИУ это вторая подобная награда. В 2018 году работа ФУМО также была отмечена почетным знаком.