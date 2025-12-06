Тюменцам напомнили про безопасное использование обогревателей
Про безопасность при использовании обогревателя напомнили жителям Тюменской области. Чтобы избежать несчастных случаев, необходимо соблюдать правила, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.
Нельзя оставлять детей одних с работающим электроприбором. Не стоит размещать обогреватели в непосредственной близости от мебели или штор. Нельзя накрывать его во включённом состоянии. Пользователям рекомендуют внимательно читать инструкцию по эксплуатации и регулярно очищать обогреватель от пыли.