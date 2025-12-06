  • 6 декабря 20256.12.2025суббота
  • В Тюмени 0..-2 С 3 м/с ветер юго-западный

В новогодние праздники тюменские автобусы будут работать по воскресному расписанию

Общество, 12:01 06 декабря 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Общественный транспорт будет работать по расписанию воскресного дня в Тюменском округе в период новогодних праздников, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте тюменского автовокзала.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# автобусы , Новый год

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:48 06.12.2025Жителей Ялуторовска приглашают на выставку "Спичечная архитектура"
14:21 06.12.2025Лучшие юные инспекторы движения приедут в Тюмень на слет
13:29 06.12.2025На новогодние каникулы тюменцы полетят в Египет, Тайланд и Эмираты
13:16 06.12.2025Тюменцам напомнили про безопасное использование обогревателей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора