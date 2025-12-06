  • 6 декабря 20256.12.2025суббота
Тюменские врачи победили во Всероссийском конкурсе "Наставничество"

Общество, 12:57 06 декабря 2025

департамент здравоохранения | Фото: департамент здравоохранения

Команда Областной клинической больницы №2 Тюмени одержала победу во Всероссийском конкурсе "Наставничество" в номинации "Наставничество в социальной сфере и общественной деятельности", сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Модель, получившая высшую экспертную оценку, была отмечена за безупречную процессную организацию, обеспечивающую преемственность знаний и мягкую интеграцию новых специалистов. Ключевым фактором успеха и предметом особого внимания экспертов стало создание принципиально нового координационно-методического органа - Совета по наставничеству", - сказал заместитель директора ОКБ №2 по науке и инновациям Рустам Талыбов.

Экспертная оценка проектов осуществлялась по строгим критериям, которые включали: актуальность отбора наставников, инновационность методик, практическую применимость и устойчивость представленных моделей, готовность лучших практик к масштабированию в других организациях.

Отметим, Всероссийский конкурс проводился под эгидой Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта "Кадры". Участниками стали более 10 тыс. специалистов.

