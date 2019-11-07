Более полумиллиона тюменцев получили защиту от гриппа

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Около 560 тыс. жителей Тюменской области получили прививку от гриппа, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

На 6 ноября на территории региона против гриппа привито 555 тыс. человек, из них 131 тыс. детей и 424 тыс. взрослых, в том числе за счет средств работодателей и личных средств граждан - 25 тыс. человек. Всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ 2019-2020 г. планируется привить более 680 тыс. человек. Охват прививками против гриппа в регионе составил более 37 % от совокупного населения.

Заболеваемость ОРВИ В Тюменской области по результатам еженедельного мониторинга за период с 28 октября по 3 ноября 2019 года ниже недельных эпидемических порогов на 22%.

Для обеспечения эпидемиологического благополучия на территории региона в предстоящий эпидсезон необходимо привить против гриппа 45 % населения. В том числе не менее 75 % - граждан из группы риска, к которым относятся дети с 6 месяцев, лица, страдающие хроническими заболеваниями, беременные женщинам, взрослые старше 60 лет, лица призывного возраста, медицинские работники, работники образования и другие профессиональные группы, определенные национальным календарем профилактических прививок. Им прививки проводятся за счет средств, выделенных из федерального бюджета.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что оптимальным временем проведения прививок против гриппа является сентябрь-ноябрь, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.