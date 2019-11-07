Двое взрослых и восемь детей отравились угарным газом в Ханты-Мансийске

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по ХМАО-Югре | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по ХМАО-Югре

Предварительной причиной отравления угарным газом семьи из 10 человек в Ханты-Мансийске мог стать работающий бензогенератор. Проводится проверка, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по ХМАО-Югре.

"По предварительным данным, все пострадавшие - члены одной семьи, проживают в частном домовладении. Накануне их дом отапливался с помощью бензогенератора, находившегося в подвальном непроветриваемом помещении. Отравление могло произойти в результате скопления газа в подвале и его попадания в жилые комнаты", — сообщили в следственном управлении.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Сообщение о том, что в Ханты-Мансийске отравились угарным газом 10 человек, из которых восемь - дети, поступило в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях утром 7 ноября. Как сообщает ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, пострадавших доставили в окружную клиническую больницу с диагнозом "отравление продуктами горения". "Пострадавшие находятся на лечении в отделениях медицинского учреждения. На фоне лечения врачи наблюдают положительную динамику", — рассказали в ведомстве.