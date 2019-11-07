  • 7 ноября 20197.11.2019четверг
  • USD63,5880
    EUR70,4301
  • В Тюмени 3..5 С 5 м/с ветер южный

Двое взрослых и восемь детей отравились угарным газом в Ханты-Мансийске

Происшествия, 13:18 07 ноября 2019

следственное управление Следственного комитета РФ по ХМАО-Югре | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по ХМАО-Югре

Предварительной причиной отравления угарным газом семьи из 10 человек в Ханты-Мансийске мог стать работающий бензогенератор. Проводится проверка, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по ХМАО-Югре.

"По предварительным данным, все пострадавшие - члены одной семьи, проживают в частном домовладении. Накануне их дом отапливался с помощью бензогенератора, находившегося в подвальном непроветриваемом помещении. Отравление могло произойти в результате скопления газа в подвале и его попадания в жилые комнаты", — сообщили в следственном управлении.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Сообщение о том, что в Ханты-Мансийске отравились угарным газом 10 человек, из которых восемь - дети, поступило в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях утром 7 ноября. Как сообщает ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, пострадавших доставили в окружную клиническую больницу с диагнозом "отравление продуктами горения". "Пострадавшие находятся на лечении в отделениях медицинского учреждения. На фоне лечения врачи наблюдают положительную динамику", — рассказали в ведомстве.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Югре , проверка , следователи , угарный газ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:18 07.11.2019Двое взрослых и восемь детей отравились угарным газом в Ханты-Мансийске
11:49 07.11.2019Тюменец, задолжавший полмиллиона рублей за электричество, лишился автомобиля
16:46 06.11.2019Тюменцы лишились более двухсот тысяч рублей, продавая норковые шубы
16:28 06.11.2019Следователи выясняют причину смерти мужчины на улице Минской в Тюмени