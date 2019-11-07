Началась регистрация на форум "Государственные закупки Тюменской области 2019"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Форум "Государственные закупки Тюменской области 2019" (День для поставщиков) состоится в Тюмени в отеле DoubleTreebyHilton (ул. Орджоникидзе, 46, зал DiamondHall) 12 ноября с 10 до 13 часов.

Как сообщает управление государственных закупок Тюменской области, на форуме будет идти речь о самых последних и важных изменениях в законодательстве о закупках: переход на портал поставщиков закупок у единственного поставщика по 44-ФЗ, практика рассмотрения и отказа в допуске на участие в закупке заявки участника закупки, практика контроля в сфере закупок управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области.

Среди спикеров - начальник управления государственных закупок Тюменской области Сергей Панков, главный методолог федеральной электронной площадки ТЭК-ТОРГ Василий Некрасов, представитель ООО "РТС-ТЕНДЕР" Наталья Ворожцова, а также представители департамента по конкурентной политике г. Москвы, ЗАО "Сбербанк-АСТ", УФАС по Тюменской области и другие.

Участия в форуме бесплатное. Регистрация на мероприятие - http://eetmn.ru/ action/26. Вопросы по регистрации по телефону: (3452) 39-60-37 либо на почту torgi@eetmn.ru.

Программу форума можно скачать здесь и по адресу регистрации: http://eetmn.ru/ action/26.