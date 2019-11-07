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Спасатели ищут раненого лебедя на водоеме в Перевалово

Общество, 13:40 07 ноября 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Раненого лебедя ищут сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области на водоеме в Перевалово.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько, сейчас сотрудники ведомства продолжают искать лебедя. "Двух здоровых птиц видно, а подранка пока не можем найти", — сообщил он.

Сотрудники регионального ГУ МЧС России увидели информацию о птице в социальных сетях, 6 ноября они приезжали на водоем и подкармливали пернатого. Полагают, что из-за раненого лебедя две взрослые птицы, которые находятся рядом с ним, не улетают в теплые края.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , лебеди , птицы

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