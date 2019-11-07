Спасатели ищут раненого лебедя на водоеме в Перевалово
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Раненого лебедя ищут сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области на водоеме в Перевалово.
Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько, сейчас сотрудники ведомства продолжают искать лебедя. "Двух здоровых птиц видно, а подранка пока не можем найти", — сообщил он.
Сотрудники регионального ГУ МЧС России увидели информацию о птице в социальных сетях, 6 ноября они приезжали на водоем и подкармливали пернатого. Полагают, что из-за раненого лебедя две взрослые птицы, которые находятся рядом с ним, не улетают в теплые края.
Инна Пахомова